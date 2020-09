Erstmals im neuen Wohnzimmer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels (nks). Am Samstag ist es auch für die Tischtennisspieler des TV Braunfels endlich wieder so weit: Die erste Heimpartie in der Hessenliga steht auf dem Programm. Los geht's um 15 Uhr in der Gesamtschulhalle Braunfels. Und gleich zu Beginn wartet mit dem TV Nauheim das erste Topteam auf die Schlossstädter.

"Die Freude ist natürlich riesengroß, dass wir auch endlich wieder in heimischer Halle spielen dürfen", sagt TVB-Kapitän Fritz Lattermann. Denn der TVB schlägt ab sofort in seinem neuen Schmuckkästchen auf. Die Gesamtschulhalle wurde pünktlich zum Rundenbeginn fertiggestellt und lässt sämtliche Sportlerherzen höherschlagen. Passend dazu fährt der Gastgeber alle Geschütze auf. Mit Xiayong Zhu, seinerzeit im erweiterten Kader der chinesischen Nationalmannschaft und langjähriger Co-Trainer von Jörg Roßkopf, gibt am Samstag erstmals seine Visitenkarte in Braunfels ab. Eine Menge internationale Klasse haben auch die Südhessen aus dem Landkreis Groß-Gerau zu bieten. Äußerst fraglich ist jedoch, ob diese auch im Duell der beiden Meisterschaftskandidaten an den Start gehen wird. Die aktuelle Corona-Pandemie könnte vor allem den beiden Russen Evgenii Katselenbogen und Konstantin Belykh sowie dem Ukrainer Olexander Tuzhylin zum Verhängnis werden. Lattermann glaubt: "Wenn Nauheim tatsächlich mit voller Mannstärke anreist, wird es ein enges Ding."