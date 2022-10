FSV Berghausen bringt 7:4-Führung nicht ins Ziel

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der FSV Berghausen hat es verpasst, in der Tischtennis-Bezirksliga an den davor platzierten Teams dran zu bleiben. Denn zu Hause gegen Dillenburg gab es nach einer 7:4-Führung noch ein 7:9. Eine ernüchternde Niederlage erlitt derweil der TV Braunfels IV, der in Hohenroth mit 0:9 unter die Räder geriet. Eine klare Sache war der 9:0-Erfolg des Spitzenreiters Braunfels III gegen den in Abstiegsgefahr befindlichen TV Burgsolms.

SG Hohenroth - TV Braunfels IV 9:0: Vielleicht wäre es etwas besser für die Braunfelser gelaufen, hätten im Doppel zwei nicht Marcin Menich/Felix Friedrich nach einer 2:1-Satzführung noch 7:11 und 8:11 verloren. Danach hatte bei 0:7 nur noch Thomas Frank einen Zähler auf dem Schläger, doch auch er unterlag im Entscheidungssatz.

FSV Berghausen - SG Dillenburg 7:9: Für den FSV war es ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. Die Gastgeber führten 7:4, und der Sieg schien nur noch Formsache zu sein. Die Begegnung kippte aber, als José Sánchez Romero im fünften Satz 9:11 unterlag und Berghausen im Anschluss die noch folgenden vier Partien abgab. Da half es den Gastgebern auch nichts, dass sie am Ende mit 31:30 das bessere Satzverhältnis hatten. Es blieb bei den Erfolgen von Jonas Schmidt (2), Patrick Reuter, José Sánchez Romero, Stefan Huck, Hans-Ulrich Rinker und Reuter/Schmidt

TV Braunfels III - TV Burgsolms 9:0: Im Derby gegen Burgsolms machte der TV Braunfels III den Tabellenunterschied deutlich.

Derby wird zu einer ganz deutlichen Angelegenheit

Nur einmal liefen die Braunfelser Gefahr, den Gästen den Ehrenpunkt zu überlassen. Stefan Schneider behielt aber gegen Axel Gasse die Nerven und gewann im Entscheidungssatz 11:8. Am 9:0 waren außerdem Thorsten Neul, Nico Petschel, Eugen Eirich, Marcin Menich, Jan-Lukas Schmidt, Petschel/Eirich, Schneider/Menich und Neul/ Schmidt beteiligt.

TuS Naunheim II - SG Hohenroth 1:9: Nach dem einseitigen Verlauf der Doppel, in denen dem TuS Naunheim II nur ein Satzgewinn gelang, ging es in den Einzeln vielversprechend los. Ralf Engelhardt gewann die Eröffnungsbegegnung und Freddy Gwiazdowski hatte die Chance zum 2:3-Anschluss. Er erspielte sich eine 2:1-Satzführung, musste sich aber dann noch geschlagen geben. Genauso erging es Bastian Hergerth, der nach Sätzen 2:0 vorne lag, dann jedoch chancenlos war.