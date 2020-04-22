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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:20
4 min

Gastautor und Tischtenniswart Thorsten Neul: Corona-Krise hat auch positive Seiten

Thorsten Neul, Tischtenniswart und Abteilungsleiter des TV Braunfels, lobt die Regelungen für den Abbruch der Saison und findet auch sonst einige positive Aspekte in dieser ruhigen Zeit.

Von Thorsten Neul
Homeschooling, Telefonate, Zoom-Meetings: Langeweile kommt bei Thorsten Neul in der Corona-Krise nicht auf. Foto: Tobias Ripl

Homeschooling, Telefonate, Zoom-Meetings: Langeweile kommt bei Thorsten Neul in der Corona-Krise nicht auf. Foto: Tobias Ripl

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Tischtennis Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Tischtennis
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