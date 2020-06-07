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Sonntag, 07.06.2020 - 20:00
4 min

HTT-Vizepräsident Dennis Erbe: ein Moderator für die Krise

HTTV-Vizepräsident Dennis Erbe aus Mittelhessen hat nicht nur aufgrund seines Organisationstalents mit dafür gesorgt, dass der Tischtennis-Verband in der Corona-Zeit vorbildlich reagierte.

Von Karsten Zipp
Ein Mittelhesse in der großen Tischtennis-Welt: Dennis Erbe (2. von links) mit DTTB-Präsident Michael Geiger (links), Britta Gerlach (Geschäftsführerin der TT-Marketing) und Prince Albert Kaitongi (rechts). Foto: Erbe

Ein Mittelhesse in der großen Tischtennis-Welt: Dennis Erbe (2. von links) mit DTTB-Präsident Michael Geiger (links), Britta Gerlach (Geschäftsführerin der TT-Marketing) und Prince Albert Kaitongi (rechts). Foto: Erbe

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Ein Mittelhesse in der großen Tischtennis-Welt: Dennis Erbe (2. von links) mit DTTB-Präsident Michael Geiger (links), Britta Gerlach (Geschäftsführerin der TT-Marketing) und Prince Albert Kaitongi (rechts). Foto: Erbe

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Fast immer in Sachen Tischtennis an der Platte ist Dennis Erbe. Foto: Erbe

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Seine Leidenschaft ist der Tischtennis-Sport: Dennis Erbe, früher in Ehringshausen und hier für den TV Lützellinden. Foto: Volkmann

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ZUR PERSON

Dennis Erbe feiert am 26. Juli seinen 40. Geburtstag. Der Ehringshäuser studiert nach dem Abitur in Siegen Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Marketing. Von 2008 bis 2017 arbeitet er für die TT-Marketing GmbH in Karben. Seit 2017 ist er hauptamtlicher Bereichsleiter und Vizepräsident des HTTV. Mit seiner Frau und der vierjährigen Tochter wohnt Erbe in Aßlar. Tischtennis spielt er beim Bezirksklassen-Aufsteiger TSV Lützellinden.

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