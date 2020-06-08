Montag, 08.06.2020 - 06:40
4 min
HTTV-Vizepräsident Dennis Erbe: ein Moderator für die Krise
Von Karsten Zipp
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ZUR PERSON
Dennis Erbe feiert am 26. Juli seinen 40. Geburtstag. Der Ehringshäuser studiert nach dem Abitur in Siegen Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Marketing. Von 2008 bis 2017 arbeitet er für die TT-Marketing GmbH in Karben. Seit 2017 ist er hauptamtlicher Bereichsleiter und Vizepräsident des HTTV. Mit seiner Frau und der vierjährigen Tochter wohnt Erbe in Aßlar. Tischtennis spielt er beim Bezirksklassen-Aufsteiger TSV Lützellinden.
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