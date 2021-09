In 18 Klassen geht es um die Kreismeistertitel

Jetzt teilen:

DRIEDORF/WETZLAR - Am Wochenende erfolgt der offizielle Start der Tischtennissaison 2021/22. Auf dem Programm stehen die Kreismeisterschaften der Damen, Herren und Altersklassen. Austragungsort ist die Sporthalle in Driedorf. Zudem geht es auch darum, sich das Ticket für die Bezirksmeisterschaften zu erspielen. Die Qualifikation ist allerdings nur Formsache, denn alle Starter erhalten das Startrecht für die Wettkämpfe auf Bezirksebene. Die Meisterschaft ist ein Testlauf für die am Montag beginnende Verbandsrunde. Spielberechtigt sind alle, die geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind. Anmeldeschluss ist 30 Minuten vor Beginn.

Zeitplan

Samstag, 11.30 Uhr: Herren bis 1400 TTR-Punkte, 12 Uhr: Damen offene Klasse, 12.30 Uhr: Senioren 40, 60 und 80, 13 Uhr: Herren offene Klasse und Seniorinnen 40, 15 Uhr: Senioren 50 und Senioren 70, 15.30 Uhr: Herren bis 1800 und Damen bis 1700 Punkte.

Sonntag, 10 Uhr: Damen bis 1500, Herren bis 1600 Punkte, Senioren 65 und 75, 13 Uhr: Herren bis 2000 Punkte, 15 Uhr: Damen bis 1300 und Herren bis 1200 Punkte.