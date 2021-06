mini-Meister Hessens werden im August in Schotten gesucht

Auf Hessenebene sollen die Kids auch in diesem Jahr an die Platte können. Archivfoto: Volker Dziemballa

WETZLAR - Was sich Pandeme-bedingt bereits abgezeichnet hatte, ist nun entschieden: In der Mini-Meisterschaftssaison 2020/2021 wird es keine Turniere auf Kreis- und Bezirksebene geben. Auch das in Saarbrücken geplante Bundesfinale wird nicht stattfinden. Die AG mini-Meisterschaften des Deutschen Tischtennis Bundes erklärte die Suche nach den besten "Minis" Deutschlands als vorzeitig beendet.

Der Hessische Tischtennis-Verband hat sich jedoch dazu entschieden, trotz der Absage der Teilbereiche (Bund, Bezirk und Kreis) ein Finalturnier anzubieten, wenn es die Pandemielage zulässt. Dieses soll am 21. August in Schotten (Kreis Vogelsberg) stattfinden.

Qualifizieren können sich Teilnehmende, die bis zum 30. Juni 2021 an einem Ortsentscheid teilgenommen haben. Die Beantragung ist weiterhin online über den Auftritt des Hessischen Tischtennis-Verbandes möglich.

Ortsentscheide noch bis

30. August möglich

Danach sind Ortsentscheide noch bis zum 30. August durchführbar, dann jedoch ohne Möglichkeiten der Qualifikation. Beginn der Turniere für die neue Saison ist bereits am 1. September.