Nur noch zwei statt drei Kreisligen

Wetzlar (rsf). Bei der Beiratstagung des Hessischen Tischtennis-Verbandes am vergangenen Wochenende wurde darüber beraten, nach welchem Modus in der Saison 2020/21 gespielt wird. Wenn sich nichts ändert, bleibt das bisherige Spielsystem bestehen wie bisher, es werden also Doppel und Einzel ausgetragen. Würden wegen einer Verschärfung der Hygienemaßnahmen die Doppel gestrichen werden müssen, kämen nur Einzel zur Austragung und würden alle Einzelbegegnungen durchgespielt.

Eine gravierende Änderung gab es schon vorher auf Kreisebene. Anstelle von bisher drei Kreisligen werden nur noch zwei am Spielbetrieb teilnehmen. Grund dafür ist, dass in der Kreisliga mit Sechser- und in den unteren Klassen mit Vierermannschaften gespielt wird. Viele Vereine haben personelle Probleme und wollen weiterhin nur mit vier Akteuren antreten. Abhilfe wird es wohl in zwei bis drei Jahren geben. Dann ist angedacht, in allen Klassen von der Bundes- bis zur untersten Ebene mit Vierermannschaften zu spielen.

Das Interesse, von der 1. Kreisklasse in die Kreisliga aufzusteigen, wird deutlich, wenn man auf die Teams blickt, die hoch wollen. Von den 15 Mannschaften, die in die Kreisligen einziehen könnten, hat nur die KSG Dalheim die Chance genutzt. Dafür bleiben TV Braunfels V und Spvgg. Ulm-Allendorf, obwohl sie als Tabellenletzte so gut wie abgestiegen waren, drin. Eine Neuerung gibt es auf Bezirksebene. Nach Ende der Runde werden Relegationsspiele ausgetragen. Der Drittletzte spielt gegen die Zweiten der Gruppen darunter. Der Sieger dieser Runde geht hoch. Auch auf Kreisebene findet eine solche Relegation statt.