Pokalrunde ausgelost

WETZLAR - Im Tischtennis-Pokalwettbewerb geht es in den meisten Klassen um den Einzug in die Endrunde. Während im Kreis die Finalspiele am 10. Dezember in Driedorf stattfinden, wird die Endrunde im Bezirk erst am 4. und 5. März ausgetragen. Die Auslosung für die nächste Runde und der letztmögliche Spieltag für die heimischen Teams wurden folgendermaßen festgelegt.

Pokalpartien im Überblick

Bezirksliga (bis 17.12.): TV Braunfels III - TTC Großaltenstädten. - Bezirksklasse (bis 9.11.): SG Quembach - TTC Villmar II, TSV Fleisbach - TV Oberndorf II. - 1. Kreisklasse (bis 19.11.): TTC Merkenbach IV - TV Aßlar, TG Leun II - TTF Frohnhausen V, TTC Herbornseelbach III - TSV Albshausen. - 3. Kreisklasse (bis 19.11.): TV Münchholzhausen III - TTC Merkenbach VI, TV Oberndorf V - SG Oberwetz, TSSV BW Schönbach III - TSV Edingen III.