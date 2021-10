Tischtennis: Bezirksmeister gesucht

Jetzt teilen:

WETZLAR - An diesem Wochenende (23. und 24. Oktober) werden die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren in der Autalhalle in Niedernhausen ausgetragen. Die Titelträger werden im Einzel und Doppel in elf verschiedenen Klassen ermittelt. Der Meldeschluss ist an diesem Donnerstag (23.59 Uhr).

Jugendliche sind anhand ihres Ranglistenwerts in der jeweiligen Erwachsenen-Spielklasse und höher startberechtigt. In der offenen Klasse sind die besten vier Spielerinnen sowie die besten sechs Spieler für die Landesmeisterschaften in Bad Hersfeld (22. und 23. Januar) qualifiziert. Spieler der A- bis E-Klassen, die die Plätze eins bis acht belegen, haben sich das Startrecht für die Landesmeisterschaften in Marburg (30. April und 1. Mai) erspielt.