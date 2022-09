Tischtennis-Bezirksoberliga: Oberbiel und Lahnau im Pech

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der BC Nauborn ist nach dem Auftaktsieg gegen Dorchheim in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren wieder auf den Boden der Tatsachen geholt worden. In Dehrn kassierten die Wetzlarer Vorstädter eine deutliche 1:9-Schlappe.

Einen Fehlstart in die Saison erwischten der TTC Lahnau (in Frohnhausen) und die SG Oberbiel (gegen Oberbrechen), die mit 6:9-Niederlagen die Tische verließen. Verlegt wurde das Spiel TuS Naunheim gegen TTC Herbornseelbach, dass nun am 7. Oktober in Herbornseelbach ausgetragen wird.

Für BC Nauborn gibt es

in Dehrn nichts zu ernten

TuS Dehrn - BC Nauborn 9:1: In den ersten sechs Spielen stand nur das Nauborner Doppel Christian Kühn/Sebastian Wenzel vor einem Punktgewinn, doch das Duo unterlag nach einer 2:1-Satzführung mit 9:11 und 6:11. Für die ohne Marcel Neul, Daniel Kraft und Kai Schelberg angetretenen Gäste war es dann bei 0:6 Sebastian Wenzel, der mit dem Ehrenpunkt für Schadensbegrenzung sorgte.

TTF Frohnhausen - TTC Lahnau 9:6: Am Ende war der schwache Start der Lahnauer ausschlaggebend für die Niederlage. Was möglich gewesen wäre, zeigte sich, als die Gäste drei Begegnungen in Serie zur einer eigenen 6:5-Führung gewannen. Danach reichte es für die Lahnauer aber nur noch zu zwei Satzgewinnen. Dass der TTC Mitte des zweiten Einzeldurchgangs vorne lag, war der Verdienst von Boyan Ivanov (2), Thomas Oppler, Johannes Bieber, Ivanov/Jens Böcker und Arne Lutsch/Bieber.

SG Oberbiel - TTC Oberbrechen 6:9: Bis zum 4:4 hielt die SG Oberbiel das Spiel offen. Dann riss aber der Faden und reichte nur zu zwei Punkten zum 5:7 und 6:8. Da half es Oberbiel nichts, dass ihre Nummer fünf Patrick Wolf zwei Einzel gewann und auch im Doppel mit Torsten Schneider punktete. Außer Wolf verließen noch Gerhard Lambeck, Jakob Ruben Tollerian und Alexander Grebe den Tisch als Sieger.