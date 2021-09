Tischtennis: Formfehler kostet Großaltenstädten die Punkte

Hat am Doppelspieltag nur kurz Mühe: Nico Petschel vom TV Braunfels II muss in seinen Einzeln gegen Lahnau und Herbornseelbach zwar jeweils in den Entscheidungssatz, behält dort aber die Nerven. Unterm Strich liegt die "Zweite" der Schlossstädter nach zwei klaren Erfolgen weiter voll im Soll. Mit der Braunfelser "Dritten" läuft es dagegen nicht so rund für Petschel. Foto: Martin Weis