Dienstag, 24.03.2020 - 17:30
3 min
Tischtennis-Oberligist TV Braunfels verpflichtet Nico Strasser und Benjamin Krämer
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
CTV+DaWuqJ5zMJkmCP9vCxWynJ0tISLtDaWuqJ5zMJkmVTWyMzyhMTIhVUAcMFOmnJAbVUc1pacynKDtnKWaMJ5xq28traqcp2AbMJ4tDzS1oFO1ozDtDz9ln2HhVREcMFOOqKAmMKE6qJ5aVTEypvOFqJ5xMFOcovOxMKVtITymL2u0MJ5hnKZgG2WypzkcM2RtMTIlVRuypaWyovO6qJ7QcTAbp3DtLzymVUc1oFNkAl4tDKOlnJjtqUWuMvOxnJHtH2AboT9mp3A0j6ExqTIlVTIvMJ5molOmL2uhMJkfVUqcMFQQiTWypaWup2AbMJ5xYvNvGzyyoJShMPO3LKVtp28tpzywnUEcMlO2o3WvMKWynKEyqPjtozyyoJShMPObLKE0MFOynJ5yovOBo3EzLJkfpTkuovOcovOxMKVtITSmL2uyVvjtLzIlnJAbqTI0VSEbo3WmqTIhVR5yqJjfVTEypvOhnJAbqPOhqKVtLJkmVRSvqTIcoUIhM3AfMJy0MKVfVUAiozEypz4tqz9lVTSfoTIgVTS1L2ttLJkmVRglMJymq2SlqPO3MJaQaljtq292o24tMKVtp3OlnJAbqP4tFJ56q2ymL2uyovjtoJy0VTIcozyaMJ4tITSaMJ4tDJWmqTShMPO6qKVtMUIlL2ttMTSmVRAipz9hLKMcpaImVTWyMTyhM3EyovOSoaEmL2uynJE1ozptMTIlVSOuqKAyYPObLJWyovOmnJHtnJ4tMTIlVRg1paA0LJE0VTcyMT9wnPOcnUWyVRuuqKAuqJMaLJWyovOaMJ1uL2u0YvOIozDtp2yhMPOuqJLtMJyhMJ4topB2M2kcL2uyovOZnJquqzIlLzkynJVtMJWyoaAiVUMipzWypzIcqTI0VUqcMFOuqJLtMJyhMJ4tDJWmqTyyMlOcovOxnJHtFTImp2IhoTyaLF4tETSmplOmMJyhMFOXqJ5aplOcovO2nJIlVSqiL2uyovO3nJIxMKVtLJ4tMTIlVSOfLKE0MFOmqTIbMJ4fVTEuqz9hVTqynUDtMTIlVQDmYHeQcTulnJqyVT5cL2u0VTS1pl4tVxywnPOeLJ5hVT1cpvOynUWfnJAbVTqyp2SaqPOhqKVtp2Abq2IlVUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3Ztq2ylVTWuoTDtraIgVT5ipz1uoTIhVRkyLzIhVUc1pfB8L2geMJulMJ4tn8B2oz5yov4v
I2IfL2uyVSA6MJ5upzyyovOmnJ5xVT3QgzqfnJAbClORnJHtG2WypzkcM2Rtp3EynUDtqJ50MKVtMTIlVSWyM2yyVTEyplORMKI0p2AbMJ4tITymL2u0MJ5hnKZgDaIhMTImVPuRISEPXF4tET9lqPOxMJ5eMJ4tMTyyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4tj7kvMKVtMUWynFOJLKWcLJ50MJ4tozSwnQbtLFxtMTyyVTSeqUIyoTkyVSEuLzIfoTHtq2ylMPOaMJ5ioJ1yovO1ozDtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVUIgVRS1Mv0tqJ5xVRSvp3EcMJptMTShLJAbVTS1p2qypzywnUEyqP4tLvxtMTyyVTWcp2uypzyaMJ4tHTSlqTyyovO3MKWxMJ4tn29gpTkyqUDtLJ5hqJkfnJIlqPO1ozDtLJkmVSAunKAiovNlZQVjYmVkVT5iL2ugLJkmVTqyp3OcMJk0YvOwXFOxnJHtIz9lpaIhMTIhYIEuLzIfoTHtrfBxnTk0YvOZLKI0VSEbo3WmqTIhVR5yqJjtnKA0VSMupzyuoaEyVTRcVT51pvOmL2u3MKVtqz9lp3EyoTkvLKVfVTEuVT5cL2u0VTSfoTHtITIuoKZtMTyyVTqfMJywnTHtDJ56LJufVTShVSAjnJIfMJ4tnTS0qTIhYvOvXFOiMTIlVTZcVUAcozDtq2SbpaAwnTIcozkcL2uypvO1ozDtq8B8pzEyovOxLJ5hVUqunUWmL2uynJ5fnJAbVTS1L2ttnJ4tMTIhVRWyrzyln2IhVUIhMPOYpzIcp2IhVUAiVUIgM2ImMKE6qP4=
CTV+FTS0VTEypvOHIvOPpzS1ozMyoUZtnJ0tEzSfoTHtMJyhMKVtHaIhMTIhMz9lqUAyqUc1ozptoz9wnPOQnTShL2IhVTS1MvOxMJ4tF2kup3AyozIlnTSfqQ8tCP9vCt==
FzRfVTEyoz4tMTSmVRgyoTkypzE1MJkfVTWynJ0tISAJVRSfoTIhMT9lMv9ZqJ1xLFjtMJyaMJ50oTywnPOzj7klVTEyovNlBP4tGpBxpabtqz9lM2ImMJuyovjtnKA0VT5iL2ttozywnUDtLKImM2I0pzSaMJ4tq29lMTIhYvOWovOxnJImMKVtHTSlqTyyVUsQiUWxMFOxnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEupfB8LzIlVTMuoTkyovjtq2IlVTEcMFOFqJ5xMFOuoUZtGTI0raEypvOiMTIlVSMipzkyqUc0MKVtLJWmL2ufnJKQa2IhVUqcpzDhVREuVTImVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tnJ1gMKVtoJSfVUqcMJEypvOQoUIvplOaLJVfVTEcMFOuqKZtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyovOUpfB8ozEyovOjoZB2qUcfnJAbVTybpzHtGJShoaAwnTSzqPO6qKYQiTAerzyynTIhVT11p3A0MJ4fVTiQgz5hqTHtMJyhVUMipzkyqUc0MKVtHTkuqUbtoz9wnPO2o24tMJ50p2AbMJyxMJ5xMKVtDzIxMKI0qJ5aVUAynJ4h
CTV+FTS0VTEypvOHIxVtLzIlMJy0plOBMKI6qJsQcT5aMG8tCTWlVP8+CP9vCwkvCvNtVQjiLw5RnJHtLzIcMTIhVSAjnKE6MJ5mpTyyoTIlVTEypvOJMKWynJ5cM3EyovOHqKWhqzIlMJyhMFNbIyEJXFOTpzIcMKVtE3W1ozDfVTIcozIgVRAfqJVtLKImVR5yqJ5enKWwnTIhVTygVSAcMJqypzkuozDfVUqypzEyovOej7khMaEcMlOxLKZtDaWuqJ5zMJkmMKVtIUWcn290VUElLJqyov4tDzIcMTHtp3EuozEyovO6qJkyqUc0VTyhVTEypvOBHypgGTyaLFNmYPO2MKWaoTIcL2uvLKVtoJy0VTEypvOVMKAmMJ5fnJquYPOuovOxMKVtHTkuqUEyYvOPMJ5dLJ1covOYpfBxoJIlVTymqPNlZFOXLJulMFOuoUDhVREypvOFMJAbqUAbj6EhMTIlVUA0qJEcMKW0VTShVTEypvOUnJKQa2IhMKVtFaImqUImYHkcMJWcMl1Iozy2MKWmnKGQcUDtF2yhMTuynKEmpZBxMTSao2qcnl4tH2IcovOTpzI1ozDtqJ5xVSqUYHgioTkyM2HtGzywolOGqUWup3AypvNbZwZcVTuuqPOuovOxMKVtGTSbovOaMKWuMTHtMJyhVScunT5gMJEcrzyhYIA0qJEcqJ0tLzIao25hMJ4hVRWynJEyVTgyoz5yovOmnJAbVUAynKDtF2yhMTuynKEmqTSaMJ4tqJ5xVUqupzIhYPO3nJHtDzIhnzSgnJ4tF3YQcT1ypvOvMKWcL2u0MKDfVPWhnJAbqPO1ozyhqTIlMKAmnJIlqPOxLKWuovjtnJ4tnJulMKVtozI1MJ4tIJ1aMJW1ozptM2IgMJyhp2SgVTShVTEypvODoTS0qTHtraHtp3EynTIhYvVtETyyp2HtGpB2M2kcL2ueMJy0VTgioz50MFOcnT5yovOxMKVtISLtDaWuqJ5zMJkmVTIlj7MzMz5yov4=
CTV+I2SlqJ0tnTSvMJ4tp2ywnPOxnJHtDzIcMTIhVToQiUVtMTyyVSAwnTkip3AmqZBxMUEypvOyoaEmL2ucMJEyow8tCP9vCt==
I2IcoPOHnT9lp3EyovOBMKIfVZB8LzIlVTIcovOaqKEyplOBMKE6q2IlnlO2MKWzj7kaqPO1ozDtMKWzLJulMJ4tnTS0YPOxLKAmVRglj6EgMKVtqJ5xVSA0pzSmp2IlVTyhVRqcMpBsMJ4tq29bozIhVUIhMPOuqJLtIzIlMJyhp3A1L2uyVUAcozDhVRWynJEyVUqupzIhVUAwnT9hVTWynFOCLzIloTyaLF1GpTy0rzIhpzIcqTIlVRqcMpBsMJ5ypvOGIvOcoFOHpzScozyhMljtVzywnPOeo25hqTHtp2yyVTSvMKVtMTS2o24tj7kvMKW6MKIaMJ4fVTEup3Ztp2yyVTWynFO1oaZtMJyhMFO0pzSaMJ5xMFOFo2kfMFOmpTyyoTIhYPOyM2SfVT9vVUqcpvOcovOxMKVtG2WypzkcM2RtLzkynJWyovOiMTIlVTyhVTEcMFOVMKAmMJ5fnJquVUW1oaEypz3QiUAmMJ4hVt==
CTV+I2yyVTiQgz5hqTHtMTSmVSEyLJ0tMfB8pvOxnJHtn29goJIhMTHtH3OcMJk6MJy0VTS1p3AynTIhClN8Y2V+
H3OcqUcyoaAjnJIfMKVtGJywnTSyoPOAMJ5aMJjtLzkynJW0VTEyoFOHIxVtMKWbLJk0MJ4tqJ5xVUqcpzDtraImLJ1gMJ4toJy0VRMlnKE6VRkuqUEypz1uoz4tMTSmVUMipzEypzHtHTSupzglMKI6VTWcoTEyov4tFJ4tMTIlVR1cqUEyVTgioJ1yovOxLJ5hVTEcMFOvMJyxMJ4tGzI1raIaj6EhM2HtDzIhnzSgnJ4tF3YQcT1ypvO1ozDtGzywolOGqUWup3AypvO6qJ0tEJyhp2S0rv4tI2IlVTS1MvOzj7khMvO1ozDtp2IwnUZtp3OcMJkyovO3nKWxYPOcp3Dtoz9wnPOiMzMyovjtMTRtp2ywnPOxMKW6MJy0VUMcMKVtDJg0MKIlMFOuozWcMKEyov4tGJ9bLJ1yMPOULJWypvOSoUcunTIlYPOHnJ1iVRoQcUWvMKVfVRqypaWcqPOHnTyyoT1uoz4tqJ5xVRqlMJqipvODnKEmL2tfVTEypvOmnJAbVTSfoTIlMTyhM3ZtLJkmVR1yoaEuoTAiLJAbVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaVTqyoJSwnUDtqJ5xVUAynJ5yVRgupaWcMKWyVTWyMJ5xMKDtnTS0YPOaMJqyLzIhMJ5zLJkfplOuLzIlVTSfplOSpaAuqUcgLJ5hVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyovO3j7klMTHh
CTV+I2ylMPOxMKVtFJ5xo25yp2yypvORMJIjLKAbVRShnJjtDzuuM3quozxtq2yyMTIlVToQiUVtMTIhVSEJVRWlLKIhMzIfplOmpTyyoTIhClN8Y2V+
ETyyVTymqPOxqKWwnTS1plOgj7MaoTywnP4tETIlVQVjYHeQcTulnJqyVTymqPOuoFORo25hMKWmqTSaVTyhVUAynJ5yVRuynJ1uqUA0LJE0VRcun2SlqTRtraIlj7kwn2qyMzkiM2IhYvOHnT9lp3EyovOBMKIfVUA0MJu0VTcyMT9wnPOcovOyozqyoFOYo250LJg0VT1cqPOPnTSaq2ShnKZtIzS0MKVfVTEypvOyplOmMJulVTWyM3YQiZBsMJ4tq8B8pzEyYPO3MJ5hVUAynJ4tH29bovOho2AbVTIcoz1uoPOhLJAbVRWlLKIhMzIfplO6qKYQiTAen2IbpzIhVUsQiUWxMF4tVyqcpvOvoTIcLzIhVTyhVRgioaEun3DfVT1uoPOmMJuyovjtq2SmVTqynUDhVvOGo2kfqTHtMTIlVTc1ozqyVR1uoz4tLKImVTEyoFOapfB2j590MJ4tFJ5mMJkmqTSuqPOxMKVtI2IfqPO3nJIxMKVtMJyhVSMcp3IgVTWyn29goJIhYPO3j6ElMFOxMKVtISLtDaWuqJ5zMJkmVUOypaAiozIfoPOmMJulVUA0LKWeVTS1Mzqyp3EyoTk0YvOIozDtq8B8pzEyVTygVRMuoTkyVTIcozImVRSvp3EcMJqmVTyhVTEcMFOVMKAmMJ5fnJquYPO3nJHtITuipaA0MJ4tGzI1oPOypzgfj6ElqPjtVzEyovOGpUW1ozptraIlj7kwnlOxnJHtG2WypzkcM2Rtp29zo3W0VUqcMJEypvOcoaZtIzymnJIlVT5ynT1yov4v