Tischtennis: Rahmentermine festgelegt

Bisher stand im Tischtennis auf Bezirks- und Kreisebene fest: Der Tabellenerste steigt auf, der Tabellenletzte und eventuell der Vorletzte steigen ab. Auf den Vorschlag von Thorsten Neul (Kreiswart Lahn-Dill-Kreis) hin wurden ab Bezirksoberliga bis zur dritten Kreisklasse Relegationsspiele (in diesen Spielen treten Mannschaften aus oberen Klassen gegen Teams aus unteren Klassen an) festgelegt. Danach hat der Tabellenzweite nun Chancen auf den Aufstieg und die erste nicht auf einem Abstiegsplatz befindliche Mannschaft muss um den Klassenerhalt zittern. Nach der Runde spielen nun der Tabellenzweite der Bezirksliga bis zum Tabellenzweiten der dritten Kreisklasse um den Aufstieg. Diese Teams treffen auf die Mannschaften der jeweils darüber befindlichen Gruppe, die sich vor den direkten Absteigern platziert haben. Der Sieger der Begegnungen (Relegationsspiele) ist in der kommenden Runde in der höheren Klasse dabei. (rsf)