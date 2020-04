Tischtennis-Spieler Jack Gean Hsu von der KSG Dalheim muss Feierlichkeiten verschieben

Jack Gean Hsu verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in Vietnam und ging dort auch zur Schule. Im Alter von sechs Jahren nahm er zum ersten Mal einen Tischtennis-Schläger in die Hand. Aufgewachsen in Hongkong studierte er anschließend in TaiwanDort traf er durch einen Zufall auch seine Frau, die er noch aus der Schule kannte. "Da war mir klar, dass ich sie nehmen muss", sagt er mit einem Lachen. Im Inselstaat studierte er zwei Jahre Medizin und lernte an der Universität die deutsche Sprache. Parallel dazu nahm er bei einem Professor Deutschunterricht. Ein Kommilitone empfahl ihm, in Deutschland zu studierenJack Gean Hsu folgte seinem Rat und begann daraufhin in Aachen ein PhysikstudiumIn den 80er Jahren zog er nach Wetzlar von 1990 bis 2013 arbeitete er bei der Firma Carl Zeiss Sports OpticsNach seinem Ruhestand war er noch sieben Jahre als Berater tätig. Jack Gean Hsu ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Neben dem Tischtennis gehören Badminton und Schwimmen zu den Hobbys des 70-Jährigen. (tis)