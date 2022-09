Tischtennis-Verbandsliga: TV Oberndorf trotzt Schwächung

Jetzt teilen:

SOLMS - Nach über vier Stunden und insgesamt neun Fünfsatzspielen hat sich der TV Oberndorf ein verdientes 8:8 im Auftaktspiel der Tischtennis-Verbandsliga der Herren gegen den VfR Wiesbaden erkämpft. Die Solmser mussten dabei auf Frank Steiner verzichten, der von Jan Dreismann ersetzt wurde.

Die neuformierten Doppel legten gleich gut los, denn sowohl Neuhof/Görlitz als auch Cölkusu/Mermer gewannen in fünf Sätzen für die Gastgeber. Die Stärke im Entscheidungssatz hielt weiterhin an, da im Anschluss im vorderen Paarkreuz Mathias Neuhof und Marco Görlitz ebenfalls äußerst knapp gewannen und die Führung der Hausherren auf 4:1 ausbauten.

In der Folge musste der TVO allerdings Federn lassen und kassierte den Ausgleich. Jan Dreismann spielte anschließend stark auf, musste sich aber denkbar knapp mit 9:11 im fünften Durchgang geschlagen geben. Im Spitzeneinzel ereilte Neuhof das gleiche Schicksal, als er 9:11 im Entscheidungssatz unterlag.

Marco Görlitz brachte den TVO dann aber durch einen souveränen 3:0-Erfolg wieder heran. Cölkusu hatte eine 2:1-Satzführung erspielt, unterlag aber letztlich mit 7:11 im "Fünften". Die größte Überraschung des Abends gelang dann Florian Reim, der nach hervorragender Leistung einen 1:2-Rückstand im entscheidenden Abschnitt umbog und die Oberndorfer wieder auf mehr hoffen ließ. Selbiges gelang Medeni Mermer, der ebenfalls nach Rückstand stark aufspielte und das Ergebnis auf 7:7 stellte. Wiesbaden sicherte sich dann den Punktgewinn durch die Niederlage von Jan Dreismann, doch der TVO erzwang im Schlussdoppel nach souveräner Vorstellung von Neuhof/Görlitz das 8:8.

"Wir haben einen hervorragenden Kampf abgeliefert und uns am Ende nach einer starken Mannschaftsleistung mit einem verdienten Punkt belohnt. Ohne Frank Steiner hier ein 8:8 zu holen, war von Anfang an ein schwieriges Unterfangen, doch wir haben es stark gelöst. Wir freuen uns nun auf die nächste Aufgabe in zwei Wochen in Offheim", resümierte Mannschaftsführer Mathias Neuhof.