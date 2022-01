Tischtennissaison wird bis Mitte Februar unterbrochen

Tischtennisball und -schläger müssen noch etwas länger ruhen. Der HTTV hat eine Unterbrechung der Saison bis vorerst 13. Februar beschlossen. Foto: Imago

WETZLAR - Die heimischen Tischtennisspieler haben noch ein bisschen länger Pause als ursprünglich geplant. Denn wie der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) in einem Infoblatt an seine Vereine, das dieser Zeitung vorliegt, mitteilt, hat er in seiner Sitzung zur Rückrunde der Saison 2021/22 am Dienstag "einstimmig beschlossen", dass der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen des HTTV (einschließlich aller Bezirke und Kreise) bis zum 13. Februar unterbrochen wird.

Als "Ausnahme" führt der Verband in dem Schreiben an: "Ein Mannschaftskampf kann stattfinden, wenn beide Mannschaften sich einvernehmlich über die Austragung verständigen. Dabei sind selbstverständlich alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten." Der HTTV bittet die Vereine, "Mannschaftsspiele, die nicht wie geplant bis zum 13. Februar stattfinden, einvernehmlich nachzuverlegen". Verlegungen seien in allen Spielklassen außer den Hessenligen der Damen und Herren (Stichtag 1. Mai) bis zum 15. Mai möglich. Ein weiterer Punkt des Infoblatts umfasst die Relegation, die in allen HTTV-Spielklassen ausgesetzt werde. Hierzu heißt es ergänzend: "Mannschaften, die auf einem Relegationsplatz stehen, behalten entweder ihr Startrecht in der Spielklasse (nach unten) oder sind aufstiegsberechtigt (nach oben)."

Könne die Spielzeit am 14. Februar nicht wieder vollumfänglich aufgenommen werden, worüber in Kalenderwoche sechs entschieden werde, werde die Hauptrunde auf eine einfache Runde - die bereits abgeschlossene Vorrunde - verkürzt.