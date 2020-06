Tischtennis:TVO begrüßt vier Neuzugänge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Solms-Oberndorf (red). Gleich vier Zugänge vermeldet die Tischtennisabteilung des TV Oberndorf für die neue Saison.

Jonas Schmidt (vom FSV Berghausen), der nach einem Jahr wieder nach Oberndorf zurückgekehrt ist, wird im hinteren Paarkreuz der ersten Herren-Mannschaft antreten. Nach nahezu überstandener Schulterverletzung möchte er in der Verbandsliga wieder voll angreifen. Marco Görlitz, den es beruflich in die Region gezogen hat, wird hier das vordere Paarkreuz verstärken. Er hat in Niedersachsen Spielerfahrung bis in die Oberliga gesammelt und möchte beim TVO an seine letztjährige Leistung in der Verbandsliga Braunschweig anknüpfen. Mit Schmidt, Görlitz und Oguzhan Cölkusu stehen in Oberndorf erstmals gleich drei Linkshänder unter Vertrag. Verabschiedet aus der ersten Mannschaft wurden Nikolas Wolf und Alexander Psol, die die das Team aus privaten wie beruflichen Gründen verlassen haben und bei neuen Vereinen in Norddeutschland beziehungsweise in Fulda antreten werden.

Zuwachs nach Auflösung

der ersten Mannschaft bei Sportfreunden Kraftsolms

Als weitere Neulinge werden Patrick und Christian Rau für die dritte Mannschaft in der Bezirksklasse an die Tische gehen. Aufgrund der Auflösung der ersten Mannschaft der Sportfreunde Kraftsolms sei der TVO die erste Wahl des Brüderpaares gewesen, freut sich Abteilungsleiter Medeni Mermer.