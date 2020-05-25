Montag,
25.05.2020 - 18:30
1 min
TTC Großaltenstädten verzichtet auf Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga
Der TTC Großaltenstädten hat sich entschieden: Er bleibt in der Tischtennis-Bezirksoberliga.
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