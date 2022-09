2 min

2. Turn-Bundesliga: Mittelhessen-Duell steigt in Biedenkopf

Die KTV Obere Lahn feiert ihre Saison-Heimpremiere in der 2. Turn-Bundesliga. Am Samstag kommt es am zweiten Wettkampftag zum Nachbarschaftsduell mit dem Turnteam Linden.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg