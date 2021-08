Artur Davtyan springt in Tokio zu Bronze

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TOKIO - Artur Davtyan hat seinen Traum von einer olympischen Medaille wahrgemacht. Der Bundesliga-Turner der KTV Obere Lahn gewann am Montag im packenden Gerätefinale am Sprung Bronze. Der Armenier zeigte wie gewohnt zwei Sprünge mit dem Ausgangswert 5,6 - einen Tsukahara gestreckt mit drei Schrauben und einen "Dragulescu" genannten Handstandüberschlag mit Doppelsalto und halber Drehung. Der erste Sprung gelang dem 28-Jährigen aus Jerewan perfekt und wurde mit 14,800 Punkten bewertet. Damit lag Davtyan auf Platz 3 hinter dem Türken Adem Asil, der den schwierigsten Sprung (6,0) des Tages stand (15,266) und dem Russen Nikita Nagornyy (14,833). Im zweiten Durchgang patzte Asil und auch Nagornyy Sprung war in der Ausführung nicht perfekt. So wäre für den Dauergastturner der Hinterländer Kunstturnvereinigung sogar der Olympiasieg möglich gewesen. Ein klitzekleiner Ausfallschritt bei der Landung, den die Kampfrichter mit 0,1 Punkten Abzug ahndeten (Endwert 14,666), kostete Artur Davtyan die Goldmedaille. In der Endabrechnung beider Sprünge (14,733) lag er minimale 0,05 Punkte hinter dem neuen Olympiasieger Jeahwan Shin aus Südkorea und dem Russen Denis Abliazin (je 14,783).