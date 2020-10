Deutschland-Pokal ohne hessische Mannschaften

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (red). Die Deutschen Jugendmeisterschaften der männlichen Gerätturner sowie der Deutschlandpokal, die beide am Wochenende stattfinden sollen, finden ohne die Beteiligung hessischer Mannschaften statt. Dies gab der Hessische Turnverband (HTV) bekannt. Trotz der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, welche ab dem 2. November in Kraft treten, hält der Deutsche Turner-Bund (DTB) an den Veranstaltungen fest. Der Hessische Turnverband zieht seine Meldungen der Verbandsmannschaften für den Deutschlandpokal dennoch zurück. „Vor dem Hintergrund der ab dem 2. November geltenden Maßnahmen erscheint uns ein Festhalten an der Deutschen Jugendmeisterschaft nicht angemessen“, äußert sich HTV-Vizepräsident für Leistungssport, Uwe Grimm, zu dem Entschluss. „Für uns steht der Schutz der Athleten und Trainer an oberster Stelle. Aus diesem Grund werden die Verbandsmannschaften des HTV nicht am Deutschland-Pokal teilnehmen. Einzelstartern bei den Deutschen Jugendmeisterschaften ist der Start natürlich selbst überlassen.“ Der Angst der Teilnehmer vor möglichen finanziellen Nachteilen in der Förderung möchte der Hessische Turnverband daher schon vorher begegnen. Den Turnern aus Hessen, denen durch eine Nichtteilnahme eine Kadernominierung durch den Deutschen Turner-Bund verwehrt wird und dadurch finanzielle Nachteile bei der Sporthilfe entstehen, wird der Hessische Turnverband den entstandenen Schaden über Förderprogramme ausgleichen. „Dadurch möchten wir unsere Turner und Trainern ermutigen, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen“, so Uwe Grimm.