DTL kündigt Entscheidung an

HINTERLAND - Die Deutsche Turnliga (DTL) prüft nach den Beschlüssen der Regierungschefs von Bund und Ländern, ob der Ligabetrieb nach dem angekündigten Lockdown weiter aufrecht erhalten werden soll. In dem Konzept zur Eindämmung des Coronavirus wurden bis Ende November weitreichende Beschränkungen für den Amateursport verankert, die eine Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs bei den meisten Clubs in den Ligen der DTL als zweifelhaft erscheinen lassen. „Wir versuchen, uns daher so schnell wie möglich einen Überblick über die entsprechenden Verordnungen zu verschaffen, sobald diese für uns verfügbar sind. Danach wird sich das Präsidium der DTL beraten und in enger Abstimmung mit den Abteilungen zeitnah eine Entscheidung herbeiführen, ob ein Festhalten am Ligabetrieb im Jahr 2020 noch sinnvoll ist“, sagte Präsident Jens-Uwe Kunze. Die DTL habe auch verstanden, dass es für viele Vereine nun wichtig sei, schnell Klarheit zu bekommen.