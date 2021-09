„Ein Aufstieg wäre natürlich toll“

3G-REGEL FÜR ZUSCHAUER

Die KTV Obere Lahn würde sich am Samstag über 150 bis 200 Zuschauer beim Wettkampf gegen die TG Pfalz freuen, wengleich auch bei einem Abstand von 1,50 Meter zwischen den Plätzen auf der Tribüne ein paar mehr Platz finden würden. In die Sporthalle der Lahntalschule dürfen alle von Covid-19 genesenen sowie vollständig geimpfte Personen. Der Nachweis wird beim Einlass (am besten per Luca-App) überprüft. Alle anderen müssen einen höchstens 48 Stunden alten PCR oder einen höchstens 24 Stunden alten Schnelltest vorweisen. Die KTV Obere Lahn bittet alle nicht geimpften Besucher ein vorbereitetes Schriftstück mit Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzubringen, die in einer Box archiviert wird und gegebenenfalls dem Gesundheitsamt vorgelegt werden kann. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro).



Wettkampf-Plan



KTV Obere Lahn – TG Pfalz (Sa., 11. September, 18 Uhr).



TuS Vinnhorst II – KTV Obere Lahn (Sa., 18. September, 16 Uhr).



KTV Obere Lahn – SG Hösbach/Großostheim (Sa., 25. September, 18 Uhr).



KTT Oberhausen – KTV Obere Lahn (Sa., 2. Oktober, 15 Uhr).



KTV Obere Lahn – SG Heidelberg-Kirchheim (Sa., 9. Oktober, 15 Uhr).



TSG Sulzbach – KTV Obere Lahn (Sa., 16. Oktober, 14 Uhr).



KTV Obere Lahn – TV Weißkirchen (Sa., 23. Oktober, 18 Uhr).