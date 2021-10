KTV Obere Lahn holt mit furiosem Auftritt Meistertitel

Der Armenier Artur Davtyan war beim Heimsieg gegen Weißkirchen mit 13 Points Topscorer der der KTV Obere Lahn. Foto: Jens Kaliske

BIEDENKOPF - Mit einem furiosen wie gefühlsseligen Auftritt am letzten Wettkampftag hat die KTV Obere Lahn die Meisterschaft der 3. Turn-Bundesliga Nord errungen. Die Hinterländer ließen beim 55:31-Sieg am Samstagabend dem hoch gehandelten TV Weißkirchen nicht den Hauch einer Chance, gewannen fünf Geräte und mussten sich nur beim Sprung knapp geschlagen geben. Mit 295,95 Turnpunkten schenkten die KTV-Cracks um Topscorer Artur Davtyan ihrem Trainer Albert Wiemers zum Geburtstag einen unglaublichen Saisonrekord, obwohl in der Lahntalschulsporthalle vor 250 lautstarken Fans Unglaubliches passierte: Weltklasseturner Andrey Likhovitskiy leistete sich an seinen Paradegeräten Pferd und Barren zwei Stürze. Der Lohn für den siebten Sieg im siebten Wettkampf: Am 27. November darf die KTV Obere Lahn in Pfuhl gegen die WTG Heckengäu, die im Gipfeltreffen den Südgruppe dem MTV Ludwigsburg mit 20:38 unterlag, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga turnen.

