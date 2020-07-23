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Donnerstag, 23.07.2020 - 23:00
3 min

"Viele, viele Fragen noch offen"

Christian Pomoja: Sportredakteur Dillenburg
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
Youngster Sunny Joe Fiecker startet mit der KTV Obere Lahn am 10. Oktober mit einem Heimwettkampf in Biedenkopf gegen den TV Hösbach in die neue Saison der 3. Bundesliga Nord. Archivfoto: Christian Pomoja

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Fotos
Youngster Sunny Joe Fiecker startet mit der KTV Obere Lahn am 10. Oktober mit einem Heimwettkampf in Biedenkopf gegen den TV Hösbach in die neue Saison der 3. Bundesliga Nord. Archivfoto: Christian Pomoja

Youngster Sunny Joe Fiecker startet mit der KTV Obere Lahn am 10. Oktober mit einem Heimwettkampf in Biedenkopf gegen den TV Hösbach in die neue Saison der 3. Bundesliga Nord. Archivfoto: Christian Pomoja

Andrey Likhovitskiy am Barren. Archivfoto: Christian Pomoja

Andrey Likhovitskiy am Barren. Archivfoto: Christian Pomoja

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Turnen Ort Hessen Marburg-biedenkopf Hinterland Sportart Turnen
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