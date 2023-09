325 Durschläge in 120 Sekunden: Rekord für Patricia Spengler

SEEHEIM. Bei den Gaueinzel-Meisterschaften des Turngaus Main-Rhein in Griesheim gingen für den TV Seeheim zehn Athletinnen und Athleten in den Altersklassen 5 (10 bis 11 Jahre), 4 (12 bis 13 Jahre), 3 (14 bis 15 Jahre) und 1 (19 bis 29 Jahre) an den Start. Der Tag begann mit den Speed-Disziplinen, in denen die Teilnehmer in 30 und 120 Sekunden so viele Sprünge wie möglich absolvieren beziehungsweise in 30 Sekunden so oft wie möglich das Seil zweimal pro Sprung durchschlagen müssen. Eine sensationelle Leistung lieferte Patricia Spengler, die mit 325 Durschlägen in 120 Sekunden einen deutschen Rekord aufstellte.