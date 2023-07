Turnen: Pascal Brendel brennt für seine neuen Ziele

Auf jeden Fall habe ich immer noch ein gutes Gefühl. Es war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Mit dem Mehrkampf-Titel habe ich wieder ein kleines Zwischenziel erreicht. Die knapp über 80 Punkte waren schon gut, trotz der Fehler speziell am Barren. Ich bin froh, dass ich diese Wertung stabil turnen kann. Ohne die Patzer wäre ich natürlich noch zufriedener gewesen. Aber dass wir uns nicht falsch verstehen: Ich hatte mir vorgenommen, einen guten Sechskampf zu machen. Das ist mir gelungen.

Fabian Hambüchen hat uns nach Ihrem Auftritt bei den „Deutschen“ erzählt, dass er sich freut, wie sauber Sie mit Ausnahme am Barren durch Ihr Programm gekommen sind. Aber auch, dass an dem einen oder anderen Gerät noch die Schwierigkeit fehlen würde. Was nicht ist, kann aber noch werden, oder?

Hier in Italien fahren wir die Intensität aber erstmal etwas runter, das soll eine Art Regenerationsmaßnahme sein. Natürlich sind wir, mein Papa Matthias, der neben den Bundestrainern als Coach mit vor Ort ist, und ich hier an meinen Übungen dran. Wir schauen, ob und wie viele Lernteile für die erste WM-Quali in sieben Wochen drin sind. Ich will am Boden und zu hundert Prozent am Pferd etwas draufpacken. An den Ringen hängt es davon ab, wie es krafttechnisch bei mir passt. Beim Sprung bleibt es wahrscheinlich so wie in Düsseldorf mit dem Doppelsalto als Abschluss. Auch Barren und Reck sind in der Mache. Ich habe im Vorfeld der „Finals“ schon einige neue Elemente geturnt, bin aber im Wettkampf dann auf Nummer sichergegangen. Sonst wäre das Verletzungsrisiko hoch.