49ers: Mit voller Kontrolle zum NFL-Sieg gegen Giants

Santa Clara (dpa) - . Die San Francisco 49ers haben mit einem ungefährdeten Sieg gegen die New York Giants ihre Playoff-Ambitionen in dieser NFL-Saison untermauert. Angeführt von Quarterback Brock Purdy holten die 49ers am Donnerstagabend ein 30:12 und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.