Basketball-Star Lillard spielt zukünftig für Milwaukee Bucks

Nun spielt der 33 Jahre alte Lillard nach elf Jahren bei den Portland Trail Blazers an der Seite von Giannis Antetokounmpo in Milwaukee. Dort will er die Erfolge feiern, die er in seiner bisherigen Karriere in Portland nicht verbuchen konnte. Laut US-Medien sollen neben den Teams aus Milwaukee und Portland sowie den Phoenix Suns acht Spieler involviert sein. Die Bucks müssen für Aufbauspieler Lillard ihren bisherigen Spielgestalter Jrue Holiday, mit dem vor zwei Jahren der NBA-Titel gewonnen wurde, opfern.