Basketballerin Griner am Flughafen von YouTuber angegangen

Griner ist in dieser Saison auf das Basketball-Parkett zurückgekehrt, nachdem die 32-Jährige in Russland wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes verurteilt worden und dort zehn Monate lang in Haft gewesen war. Die Olympiasiegerin kam im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei, auch US-Präsident Joe Biden hatte sich für ihre Freilassung eingesetzt.