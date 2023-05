Basketballerin Sabally: Griner: „steht für Freiheit“

Griner war vergangenes Jahr für zehn Monate in russischer Haft und hatte deswegen die komplette Saison verpasst. Sie war im Februar am Flughafen verhaftet und wegen des Besitzes von Vape-Kartuschen mit Marihuana-Öl verurteilt worden. Im Dezember kam sie nach einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland frei. 579 Tage nach dem verlorenen vierten Spiel mit ihren Phoenix Mercury in der Final-Serie gegen die Chicago Sky gibt Griner in der Nacht zu Samstag ihr Comeback in einem WNBA-Spiel.