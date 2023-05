Basketballerin Sabally mit starkem Saisonstart in WNBA

Sabally spielt ihre dritte Saison in der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga WNBA. Auch ihre Schwester Nyara Sabally ist in dieser Saison aktiv, verpasste die Auftaktniederlage der New York Liberty am Freitag allerdings wegen Knieproblemen und fällt auch für das zweite Saisonspiel gegen die Indiana Fever aus.