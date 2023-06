Berichte: Basketballer Irving will James nach Dallas locken

In der aktuellen Saison schied James mit den Los Angeles Lakers in den Conference Finals aus. Irving und die Mavericks schafften es erst gar nicht in die Playoffs. Ein Wechsel von James nach Dallas ist äußerst unwahrscheinlich, die Mavericks haben für einen möglichen Deal nur wenige Tauschkandidaten. Irving muss seinen Vertrag in Dallas zunächst selbst verlängern. Der ehemalige Club von Dirk Nowitzki kann dem Routinier dabei aber die besten finanziellen Konditionen bieten.