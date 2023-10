Bills-Profi Harris mit Krankenwagen vom Platz gefahren

Hamlin hatte am vergangenen Wochenende erstmals seit seinem Herzstillstand in den Playoffs wieder bei einer NFL-Partie auf dem Platz gestanden. Bei ihm hatte ein Zusammenstoß am 2. Januar gegen die Cincinnati Bengals den Herzstillstand ausgelöst, er musste auf dem Feld in Ohio wiederbelebt werden. In der Partie gegen die Giants stand Hamlin nicht im Kader und saß in zivilen Klamotten auf der Bank. Als Harris versorgt wurde, war auf TV-Bildern zu sehen, dass Hamlin den Blick nach unten gerichtet hielt.