Bronny James nach Herzstillstand aus Krankenhaus entlassen

Bronny James hatte am Montagmorgen bei einer Trainingseinheit an der University of Southern California einen Herzstillstand erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte die Intensivstation bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der 18-Jährige musste sich Berichten zufolge einigen medizinischen Tests unterziehen, um die Ursache für den Herzstillstand zu ermitteln.