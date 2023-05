Celtics erzwingen Spiel sieben gegen 76ers

Die Celtics ließen sich davon nicht irritieren und konnten insbesondere auf Jayson Tatum vertrauen, der 16 seiner 19 Punkte im Schlussviertel erzielte und den 76er-Fans in Philadelphia allen Spaß nahm. Die entscheidende Partie in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference findet am Sonntag in Boston statt.