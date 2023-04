Celtics in nächster Playoff-Runde: 128:120 gegen Hawks

Atlanta (dpa) - . Die Boston Celtics haben sich in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks durchgesetzt und treffen als Nächstes auf die Philadelphia 76ers. In Atlanta holte der NBA-Rekordmeister am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 128:124 und verbuchte damit den notwendigen vierten Sieg zum Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Die Serie gegen die Hawks endete 4:2. Das erste Duell mit den 76ers haben die Celtics in der deutschen Nacht zu Dienstag.