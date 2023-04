College-Basketball: University of Connecticut holt Titel

Das NCAA-Finale wie auch das gesamte Turnier im College-Basketball nimmt in den USA eine große Bedeutung ein. In der vergangenen Saison sahen 18 Millionen Zuschauer am Fernsehen zu. Die NBA pausiert am Tag des NCAA-Finales. Die besten Talente der NCAA werden in einer jährlichen Talentziehung, dem Draft, von NBA-Teams ausgewählt.