Cowboys holen knappen NFL-Sieg gegen Chargers

„Die Jungs haben gekämpft. Wir wussten, dass das ein echt starkes Team ist. Die Jungs haben sich den Hintern aufgerissen in der Abwehr und im Angriff. Wir bewegen uns nach vorne, das war großartig vor der Pause“, sagte Cowboys-Spielmacher Dak Prescott bei ESPN. Dallas hat am kommenden Wochenende spielfrei. „Das hört sich so an, als können wir diese Woche genießen, gesund werden und dann mehr Siege sammeln.“