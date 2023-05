Curry freut sich auf Playoff-Duelle mit James

In einer bis zur Halbzeit ausgeglichenen Partie in Sacramento waren die Gäste nach der Pause davongezogen und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, weil Curry einfach nicht zu stoppen war - und Kevon Looney 21 Rebounds beisteuerte. Die Vorfreude auf die Duelle Looney gegen Anthony Davis und Curry gegen LeBron James ist unter Basketball-Fans in den USA nun groß. Die Halbfinal-Serie der Western Conference beginnt in der Nacht zum Mittwoch mit Spiel eins in San Francisco. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht es vier Siege.