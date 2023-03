Diskriminierungs-Klage gegen NFL kann vor Gericht

Richterin Caproni schrieb in ihrer Begründung, die Schilderungen von Flores sowie zwei weiteren Trainern, die sich der Klage angeschlossen haben, nun zunächst aber vor ein Schiedsgericht müssen, seien „unglaublich beunruhigend“ in einer Liga „mit einer langen Geschichte an systemischem Rassismus gegenüber schwarzen Spielern, Trainern und Managern.“