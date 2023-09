Dolphins erzielen in NFL 70 Punkte gegen Broncos

Miami (dpa) - . Die Miami Dolphins haben in der NFL an einem Sahnetag ungewöhnlich viele Punkte erzielt und die überforderten Denver Broncos um Star-Quarterback Russell Wilson gedemütigt. Beim 70:20 markierten die Dolphins so viele Punkte, wie es seit 57 Jahren keinem NFL-Team mehr gelungen war. Quarterback Tua Tagovailoa verbuchte vier Toudchdown-Pässe, Raheem Mostert machte mit vier erzielten Touchdowns ein ganz starkes Spiel für die Dolphins. Die Broncos um Wilson haben nun die drei ersten Spiele der Saison verloren und stehen in der National Football League vor schwierigen Monaten.