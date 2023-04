Draisaitl schießt Oilers mit Hattrick in die Playoffs

Nico Sturm verbuchte in seinem 200. NHL-Spiel zwei Torvorlagen beim 7:2 seiner San Jose Sharks bei den Arizona Coyotes. Lukas Reichel traf beim 3:6 seiner Chicago Blackhawks gegen die New Jersey Devils zum sechsten Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt. Sturm und Reichel liegen mit ihren Teams abgeschlagen am Tabellenende der Western Conference.