Draisaitl vor Playoff-Start: Stanley-Cup-Gewinn im Fokus

Der 27 Jahre alte Kölner, der aktuell als einer der besten Spieler der Welt gilt, spielt seit 2014 in der NHL für die Oilers. Trotz etlicher persönlicher Rekorde und Superstar Connor McDavid an seiner Seite reichte es mit den Oilers bislang noch nie zum Gewinn der begehrtesten Eishockey-Trophäe der Welt. Problematisch war in den vergangenen Jahren oft die Defensive. „Unser Kader ist jetzt tiefer. Wir sind bereit“, sagte Draisaitl.