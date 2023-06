Edmontons McDavid als wertvollster NHL-Spieler gekürt

McDavid erzielte in der regulären Saison in 82 Spielen 64 Tore, gab 89 Vorlagen und war damit jeweils Liga-Bester. Mit insgesamt 153 Scorerpunkten erreichte der Stürmer den höchsten Wert seit NHL-Idol Mario Lemieux in der Saison 1995/96. Auch seine Kollegen wählten den Oilers-Kapitän zum besten Spieler.