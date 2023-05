Emotionale Rückkehr für Brittney Griner: „Zu Tränen gerührt“

Für Griner war es das erste Spiel vor heimischem Publikum seit Oktober 2021, damals in den WNBA-Finals ebenfalls gegen Chicago. Im Februar 2022 wurde sie wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes an einem Flughafen in Moskau festgenommen. Anfang August wurde Griner in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt.