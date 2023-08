Erste NFL-Übertragung bei neuem Sender

Berlin (dpa) - . Die RTL-Gruppe startet am Wochenende mit den ersten Live-Übertragungen der NFL. Beim frei empfangbaren TV-Sender Nitro laufen zwei Partien der Preseason genannten Vorbereitung. Das erste Spiel ist am Samstag New York Jets gegen Carolina Panthers (22 Uhr). Am Sonntag folgt New Orleans Saints gegen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (19 Uhr).