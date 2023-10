Erste Saisonniederlage für Weltmeister-Brüder in NBA

Franz Wagner machte in der US-Metropole dabei ein starkes Spiel und kam auf 16 Punkte und 8 Rebounds, konnte am Ende aber nicht verhindern, dass die Magic trotz langer Führung im Schlussviertel noch verloren. Sein letzter Versuch für einen Dreier verfehlte den Korb. Sein älterer Bruder Moritz Wagner kam in zwölf Minuten von der Bank auf fünf Punkte.