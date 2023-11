Ex-Chiefs-Spieler der Dolphins: „Will sie fertig machen“

Die NFL ehrte Hill als AFC-Offensiv-Spieler des Monats Oktober. „Ich habe es auch erst heute Morgen erfahren. Es ist eine Ehre, so eine Auszeichnung zu erhalten“, sagte er. Hill gab die Ehrung an seine Mannschaft weiter: „Sie waren unglaublich.“ Seine Mitspieler hatten ihn unter anderem als „schnellsten Mann der Welt“ bezeichnet - dem am Sonntag ein Rekord winkt.